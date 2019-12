Lory Del Santo | il tragico ricordo | “Mio padre? Mai conosciuto”

velvetgossip

(Di sabato 7 dicembre 2019)Delha deciso di condividere con il pubblico alcune sue riflessioni, concernenti la sua vita personale. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, il programma radiofonico notturno trasmesso da Radio Due. A condurlo, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, capaci di tenere viva l’attenzione in quel lasso di tempo in cui, solitamente, si dorme – dalla mezzanotte alle sei della settimana lavorativa (lunedì – venerdì). La showgirl, in vena di confessioni, ha raccontato qualcosa della sua infanzia e di quello che si aspetta per il futuro. IlUn momento toccante della trasmissione è stato quandoDelha parlato dei propri genitori e del rapporto con loro. «Mionon l’ho mai conosciuto – ha dichiarato la showgirl – perché è morto quando avevo tre anni in un incidente stradale. Mia madre era un tipo lunatico, per lei ...

