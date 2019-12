LIVE Sport invernali | DIRETTA sabato 7 dicembre | si entra nel vivo con biathlon e sci

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi,: entreranno nelle stagioni di Coppa del Mondo di numerosi. Si è trasferito in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Lillehammer, in Norvegia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci femminile e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, proseguirà la stagione del circuito maggiore del. Con lo skeleton ed il bob si prosegue nel Stati Uniti, mentre il circuito maggiore dello short track fa tappa in Cina. Si inizierà alle ore 9.45 con lo sci di fondo, mentre arriveranno i risultati di short track, combinata nordica e speed skating, che poi lascerà spazio al, con la prima staffetta maschile della nuova stagione. Nel pomeriggio inoltrato fino alla serata spazio allo ...

