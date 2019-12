LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | tra gli

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:02 Ancora tre chilometri e poco meno al passaggio dalla tecnica classica a quella libera 13:00 Questi i punti del bonus sprint: 15 Klaebo, 12 Iversen, 10 Niskanen, 8 Bolshunov, 6 Holund, 5 Burman, ,4 Ustiugov, 3 Krueger, 2 Spitsov, 1 Sundby 12:58 Secondo sprint con i punti bonus, e ancora Klaebo si prende i 15 davanti a Iversen, Niskanen, Bolshunov e Holund 12:56 Al decimo chilometro non cambia la situazione, tranne che per il passaggio al comando di Iversen 12:54 Si porta davanti Klaebo, mentre Burman per il momento riesce a tenere il ritmo dei quattro norvegesi, di Niskanen che è finlandese e di Bolshunov e Ustiugov che sono russi. 12:52 Burman inizia a staccarsi leggermente, e con la possibile uscita di scena dello svedese restano in sette a cercare di tenere il ritmo imposto da Holund, che passa davanti al km 8.3 12:50 Gli otto appena ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia ci riprova in Canada - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA: al via la 15 km delle donne! -… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA: al via la 15 km delle donne! -… -