LIVE Sci di fondo | Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA | al via gli

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:30 Prende in questo momento in via la! 12:28 Il percorso è lo stesso delle donne, ma da ripetere due volte in più. 12:25 64 i partenti, tra i quali, come ricordiamo, non ci sono gli italiani. C’è un bel sole che nel frattempo si è decisamente imposto nel cielo di. 12:20 Eccoci di nuovo, pronti a seguire la, con 30 km che faranno capire quanta lotta ci sarà sia oggi che, almeno per certe misura, in Coppa del Mondo. 11:47 Finisce qui laper quanto riguarda le donne, ma ci risentiremo tra circa mezz’ora perché alle 12:30 partiranno gli uomini! 11:46 Queste le prime tre posizioni: 1 Therese Johaug (NOR) 42’35″3 2 Jessica Diggins (USA) +1’08″3 3 Heidi Weng (NOR) +1’09″1 11:45 Decimo posto per Niskanen, mentre chiude undicesima con ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia ci riprova in Canada - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA: al via la 15 km delle donne! -… - zazoomnews : LIVE Sci di fondo Skiathlon maschile e femminile Lillehammer 2019 in DIRETTA: al via la 15 km delle donne! -… -