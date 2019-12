LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Paris fuori dal podio | Feuz domina

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Un centesimo di vantaggio per Jansrud al primo rilevamento! Ma il norvegese è dietro di 0.31 al secondo. 19.29 L’austriaco Max Franz è decimo a 1″18. Ora il norvegese Jansrud. 19.27 Altra giornata storta per. Tecnicamente è apparso meno sicuro rispetto alla passata stagione. E’ sesto a 88 centesimi da. Il sogno di vincere la Coppa del Mondo generale, forse, sta già evaporando. 19.26dietro di 12 centesimi al primo intermedio, ben 56 al secondo. Niente da fare, ha commesso diverse sbavature. 19.25 Reichelt è terzo a 0.43! Che gara per il ‘nonno’ austriaco! Ora Dominik! 19.24 Bene Reichelt, staccato di 0.35 daal secondo intermedio. 19.23 L’elvetico Caviezel è quinto a 0.95.ha davvero impressionato oggi. Tocca al veterano austriaco Hannes Reichelt, 39 anni. 19.22 ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2019 in DIRETTA: Dominik #Paris cerca il riscatto e il primo successo - Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #BeaverCreek 2019, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: inizio ore 19.00… - zazoomblog : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: si entra nel vivo con biathlon e sci alpino - #Sport #invernali… -