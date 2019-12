LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Feuz ipoteca la vittoria | a breve

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 Dopo i primi 10 comandacon 0.41 su Kriechmayr e 0.64 su Kilde. La sensazione è che lo svizzero abbia messo una seriasulla. Tra poco Paris, avrà il pettorale n.13. 19.19 Il canadese Thomsen non incide e conclude ultimo a 2″49. Gara da dimenticare. 19.18 Per battereservirà davvero un'invenzione. C'è spazio però per inserirsi alle sue spalle. 19.17 Gara perfetta per, nettamente in testa con 41 centesimi su Kriechmayr. Lo svizzero si è difeso nel tratto alto più tecnico, poi non ha sbagliato nulla nelle parti filanti. 19.16 L'elvetico recupera, appena 0.03 di ritardo. E ora arriva il tratto a lui favorevole. 19.16, vincitore anel 2018, al primo intermedio è dietro di 2 decimi. 19.15 Striedinger è sesto a 0.94. Tocca ad un pezzo da Novanta, lo svizzero Beat

