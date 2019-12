LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Feuz in trionfo | Paris lontano dal

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Lo svizzero, come già accaduto nel 2018, ha vinto ladicon 41 centesimi sul francese Clarey e sull’austriaco Kriechmayr, secondi a pari merito. Seguono Reichelt, Sejersted, Cochran-Siegle, Kilde, Jansrud, Theaux e poi Dominikin decima posizione. 20.09 Gli italiani ci hanno capito poco o nulla oggi sulla Birds of Prey. Casse è 24° a 1″59. 20.07 Altra sorpresa, il norvegese Sejersted è quinto a soli 44 centesimi da. Vediamo se Mattia Casse riuscirà nel miracolo. 20.06 Sejersted paga 0.24 di ritardo al secondo, ma appena 0.21 al terzo! 20.06 Assurdo Sejersted, 0.33 di vantaggio, miglior tempo assoluto nel primo parziale! 20.05 Lo sloveno Cater è 27° a 1″87. Ora il norvegese Sejersted, poi Mattia Casse. 20.04 Ricordiamo i piazzamenti (non esaltanti) degli azzurri: 9°, 22° ...

