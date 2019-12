LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Dominik Paris cerca il riscatto e

oasport

Buongiorno e benvenuti alla diretta della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Opzione importante per l'Italia e soprattutto per Dominik Paris, ieri solamente tredicesimo in super-G. L'altoatesino è ancora a caccia del primo successo stagionale, solamente sfiorata a Lake Louise, dove ha centrato due secondi posti consecutivi.

