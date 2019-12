LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | tra poco si comincia! Pellegrini e tanta Italia

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI18.00: Le atlete della prima semifinale dei 50 dorso donne fanno il loro ingresso sul piano vasca. 17.58: Si comincia con le semifinali dei 50 dorso donne, con Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli nella seconda heat. 17.56: Federico Bocchia, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Federicaal via della 4×50 sl mixed. 17.54: Ci si aspetta poi un colpo di coda, da parte del Bel Paese, anche nelle prove a squadre e la 4×50 stile libero mixed potrebbe essere un’occasione per le ambizioni nostrane. 17.52: Giornata ricca di spunti se si pensa anche ai 200 misti donne. Ilaria Cusinato, dopo il bronzo dei 400 misti, ha voglia di ottenere un altro podio importante per il proprio morale nella gara che, a detta sua, potrebbe esserle maggiormente adatta 17.49: Stesso discorso ...

