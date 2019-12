LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | Carraro-Castiglioni | doppietta magica nei 100 rana!!

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI18.22: E’ il momento della prima semifinale dei 100 stile libero, con il nostro Alessandro Miressi. 18.21: Il primo titolo continentale per la ligure che, dopo il bronzo iridato, festeggia questo titolo. 18.19: ORO E ARGENTO!!!!!!!!!!!!PER LE AZZURRE!!!!!in rimonta si impone con un’eccezionale ultima vasca e in 1’04″51 si aggiudica la finale, davanti ad un’ottima(1’05″01). Terza la finlandese Laukkanen (1’05″12). 18.16: E’ il momento dei 100 rana donne e qui Martinaed Ariannasi giocano il podio e la vittoria. 18.14: Niente da fare per gli azzurri: 22″82 per Piero Codia (nono) e 22″88 per Thomas Ceccon (11°), che comunque ha migliorato ulteriormente il proprio ...

InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre, è ancora “Grande Italia”: tanti pass per semifinali e finali! Dalle 18 le fi… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre, è ancora “Grande Italia”: tanti pass per semifinali e finali! Dall… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre è ancora “Grande Italia”: tanti pass per semifinali e finali! Dalle… -