LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 7 dicembre | Federica Pellegrini convince | in finale

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI11.31: La russa Surkova con 57″31 sopravanza Beckmann e Hoepink nella seconda batteria. Ora Bianchi 11.29: La finlandese Teijonsalo vince la prima batteria dei 100 farfalla con 58″82. Nella terza Bianchi, nella quarta e ultima Di Liddo 11.26: Queste le finaliste dei 200 stile libero donne: Heemskerk (Ned), Seemanova (Cze),(Ita), Anderson (Gbr), Gose (Ger), Fain (Slo), Bruhn (Ger), Panziera (Ita) 11.25: Due azzurre in! L’olandese Heemskerk ottiene il miglior tempo delle batterie vincendo l’ultima in 1’55″03, davanti a Seemanova e Fain 11.24: Passaggio velocissimo di Heemskerk a 56″05 nei primi 100 11.21:vince in scioltezza la penultima batteria con il tempo di 1’55″22 davanti a Bruhn in ...

