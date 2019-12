LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 7 dicembre | è ancora “Grande Italia” | tanti pass per

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO DEL 712.16: Appuntamento dunque alle 18 per la penultima sessione di finali dal Tollcross Swimming Centre di Glasgow. Buona giornata 12.15: Prosegue il bell’Europeo dell’Italia che nel pomeriggio tenterà di rimpinguare il bottino di medaglie con tante possibilità di salire sul podio, da Pellegrini a Carraro, da Cusinato a Scozzoli a Castiglioni 12.13: Queste le Nazionali qualificate per la finale della 4×50 stile libero mista: Poloni,a Russia, Gbr, Italia, Francia, Bielorussia, Irlanda, Germania 12.12: Italia seconda e qualificata per la finale con 1’31″27! Bella prova della squadra azzurra. Bene Deplano, Condorelli e brave le ragazze a gestire la situazione 12.11: Al terzo cambio Gbr, Italia, Bielorussia 12.11: Al ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre iniziano le batterie: subito Codia e Rivolta per il riscatto. Federi… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre, è l’ora di Federica Pellegrini nei 200 sl! - enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming E' il giorno di Federica Pellegrini che punta al gradino più alto del p… -