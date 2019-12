LIVE Nuoto | Europei 2019 in DIRETTA | 7 dicembre | bene Scalia | Codia e Ceccon in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE AGGIORNATO DEGLIDI10.52: Il tedesco Kammann vince la seconda batteria in 49″04 10.50: La prima batteria dei 100 stile libero uomini va allo svedese Hoekfelt in 49″15. Nella sesta Frigo, nella settima Condorelli, nella ottava e penultima Miressi e10.48: Queste le semifinaliste dei 50 dorso: Toussaint, Kubova, Jensen, Tchorz, Zevina, Pilhatsch,, Gastaldello, Davies, Hill, Cini, Rosvall, Upanne, Bierre, Cocconcelli, De Bordons Garcia. 10.47: Due azzurre in semifinale.chiude le batterie al sesto posto, Coccoincelli è 15ma. Vince l’ultima batteria Toussaint con 26″04 davanti a Tchorz 10.45: La danese Jensen con 26″63 vince la penultima batteria davanti a Zevina e Pilhatsch. Non c’è Di Liddo nell’ultima batteria 10.43:con 26″81 chioude al ...

OA_Sport : LIVE Nuoto, Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre, è l’ora di Federica Pellegrini nei 200 sl! - enricospada2 : #EuroSwim2019 #Glasgow2019 #nuoto #Swimming E' il giorno di Federica Pellegrini che punta al gradino più alto del p… - zazoomnews : LIVE Nuoto Europei 2019 in DIRETTA: 7 dicembre è l’ora di Federica Pellegrini nei 200 sl! - #Nuoto #Europei… -