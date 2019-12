LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTABuongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella secondadelper2019 di, conche affronterà la corazzata. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato due vittorie al tie-break nella fase a gironi contro Tianjin e VakifBank, ora bisognerà alzare ulteriormente l’asticella contro un avversario di lusso che in questa manifestazione ha pagato dazio contro Conegliano prima di travolgere Itambe Minas e Guangdong. Le piemontesi dovranno mettere in campo la migliore versione sé per spuntarla contro le turche. Barbolini dovrà fare a meno per ladella centrale Stefana Veljkovic che ha riscontrato alcuni problemi fisici alla vigilia della partita vinta contro il Dentil Praiae. Fari puntati su un’ispiratissima Jovana Brakocevic affiancata in attacco dai martelli Elitsa ...

