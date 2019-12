LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 2-2 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-3 Kim trova le mani del muro di Chirichella. 1-2 Muro di Boskovic su Brakocevic. 1-1 Mani-out di Natalia da posto due. 1-0 Si parte con un contrasto a rete sbagliato da Gibbemyer. 25-23 BRAKOCEVICCCCCCCCCCC SPEDISCEAL TIE-BREAK! SANSONNA PERFETTA IN SECONDA LINEA. 24-23 Questa volta passa Boskovic, Gibbemeyer al servizio. 24-22 Due set-point per l’Igor! 24-22 MUROOOOOOOO DI CHIRICHELLA SU BOSKOVIC!!!! 23-22 Natlia trova le mani del muro da posto due. 23-21 Boskovic ci da ossigeno. 22-21 Muro di Gyebbemeyer su Courtney. 22-20 Gyebbemeyer trova le mani del muro. 22-19 Pallonetto millimetrico di Vasileva. 21-19 Boskovic è indemoniata ora. 21-18 PARALLELA IMPRENDIBILE DI BRAKOCEVIC, BISOGNA FARE UNA STATUA A SANSONNA! 20-18 Out la pipe di Kim! 19-18 Fast di Arici. 19-17 Primo tempo di Chirichella, ma gran alzata ad una mano di ...

