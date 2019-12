LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 1-2 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15-11 ACE DI HANCOCK, ZONA DI CONFLITTO! 14-11 Mani-out di Courtney, serviva come il pane. 13-11 Boskovic accorcia le distanze da posto due. 13-10 Invasione di Hancock, peccato. 13-9 ADESSO E’ CHIRICHELLA A FERMARE LA BRASILIANA! 12-9 MURO DI HANCOCK SU NATALIA! 11-9 Primo tempo a segno di Geybbemyer. 10-8 Sbaglia Boskovic in attacco. 9-8 Trova le mani del muro Natalia. 9-7 Mani-out di Natlia, ma l’Igor c’è. 9-6 Hancock di seconda intenzione. 8-6 Diagonale potente per Vasileva. 7-6 Boskovic sfrutta il muro scomposto di Arrighetti. 7-5 Mani-out di Vasilva, andiamo! 6-5 MURO DI BRAKOCEVIC SU KIM! 5-5 Si insacca la palla di Brakocevic. 4-5 Passa Boskovic in diagonale. 4-4 Pallonetto vincente di Vasileva, parità! 3-4 Chirichella si prende la squadra sulle spalle. 2-4 Gybbemeyer mura la pipe di Vasileva. 2-3 Ace di Hancock, ...

