LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA10-18 Diagonale stretta di Kim. 10-17 Finisce qui la serie al servizio di Gybbemeyer. 9-17 Gorecka lascia il campo. 9-16 Arici non fa passare più niente. 9-14 Continua a non passare l’opposto serbo. 9-13 Muro di Arici su Brakocevic. 9-12 Sbgalia Courtney dai nove metri. 9-11 Brakocevic mette a terra il novantaquattresimo punto del suo torneo. 8-11 Ennesima pipe sbagliata per Vasileva. 8-10 Ancora un muro su Courtney, questa volta di Natalia. 8-9 Di seconda intenzione Hancock. 7-9 Muro di Boskovic su Courtney. 7-8 Boskovic dai cinque metri tira un colpo assurdo. 7-7 Invasione a rete di Gyebbemyer. 6-7 Risponde con la stessa moneta Boskovic. 6-6 Mani-out di Brakocevic. 5-6 Natalia adesso è in difficoltà, sbaglia in posto quattro. 4-6 Attacco profondo di Kim. 4-5 Muro di Chirichella su Natalia! 3-5 Prova la palla fasciata Brakocevic, ma ...

