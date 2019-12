LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi partono forte nel secondo parziale (16-11) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 Diagonale stretta di Boskovic e l’Eczacibasi è di nuovo lì. 18-15 Sbaglia la pipe Vasileva. 18-14 MURO A TETTO DI ARRIGHETTI SU BOSKOVIC! 17-14 Mani-out di Courtney. 16-14 Ace con l’ausilio del nastro per Natalia. 16-12 Errore in ricostruzione di Chirichella. 16-11 Taglia il colpo Brakocevic, ottimo! 15-11 Parallela di Boskovic, che cambia direzione. 15-10 Sbaglia Guveli dai nove ...

LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi partono forte nel secondo parziale (8-5) : 10-6 Mani-out di Brakocevic, Novara sta lavorando molto bene con il muro di contenimento. 9-6 Primo tempo appoggiato di Arrighetti. 8-6 Diagonale nei due metri di Kim, mamma mia. 8-5 MURO DI COURTNEY SU BOSKOVIC! 7-5 Prende l'asta Kim. 6-5 Servizio out per Natalia. 5-5 Primo tempo di Gybbemeyer. 5-4 Diagonale di Brakocevic, che sta tenendo testa alla connazionale. 4-4 Parallela di una potenza ...

LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : l'Igor lotta ma parte in svantaggio : 21-25 Si finisce con un muro di Natlia su Brakocevi. 21-24 Pesta Boskovic la linea dei tre metri, parziale di 5-0. 20-24 Sparacchia fuori Natalia, attenzione. 19-24 Mani-out di Brakocevic, è importante finire bene il set. 18-24 Ace di Brakocevic, bene cosi. 17-24 Ancora Vasileva, che è l'unico a passare con continuità. 16-24 Ennesimo diagonale di Boskovic, il posizionamento a muro è sbagliato, ...

LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 13-16 - Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le turche partono forte : 13-19 Stampatone di Kim su Courtney. 13-18 Diagonale stretta di Boskovic, il muro deve fare di più. 13-17 Muro di Guveli sulla pipe di Vasileva. 13-16 Sbaglia Hancock al servizio. 13-15 Risponde presente Arrighetti. 12-15 Si sblocca Gibbemeyer al centro. 12-14 Mani-out di Brakocevic, scontro internazionale. 11-14 Stropicciamoci gli occhi per una parallela corta di Boskovic. 11-13 Murone di ...

LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul - Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi chiedono strada alle turche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del Mondiale per club 2019 di volley femminile, con Novara che affronterà la corazzata Eczacibasi Istanbul. Le Campionesse d'Europa hanno conquistato due vittorie al tie-break nella fase a gironi contro Tianjin e VakifBank, ora bisognerà alzare ulteriormente l'asticella contro un avversario di lusso che in questa manifestazione ha pagato ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 3-2 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi trionfano al tie-break. Semifinali a un passo : 12.40 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni di questa intensissima sfida del Mondiale per club di volley femminile 2019 e buon proseguimento di giornata. 12.36 Incredibile partita tra Novara-VakifBank Istanbul decisa al tie-break. Un'altalena di emozioni che ha spinto le giocatrici a dare il meglio. Le piemontesi hanno messo in campo una prestazione monstre, anche in considerazione della ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-2 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi in vantaggio 10-8 al tie-break : 14-12 Regalo di Haak che sbaglia una diagonale non impossibile!!! Due match point. 13-12 Haak trova le mani del muro la palla finisce fuori. 13-11 Courtney tira forte sulla testa di Gunes, la palla schizza out. 12-11 Primo tempo di Gunes. 12-10 Murata Brakocevic la palla termina out di pochissimo. 11-10 Regalo di Chirichella al servizio! 11-9 HANCOCKKK!!!! Le turche appoggiano ma la palleggiatrice di ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-2 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le turche vincono 26-24 il quarto set. Decisivo il tie-break : 12.12 Set gettato da Novara. Le piemontesi hanno giocato la prima parte del parziale in maniera impeccabile, poi si è spenta la luce. Le turche hanno recuperato ben 10 punti, vincendo ai vantaggi. Le ragazze di Barbolini devono resettare immediatamente quanto accaduto e pensare al tie-break. 24-26 Muro di Karakurt! 24-25 Muro su Brakocevic! Set point per le turche. 24-24 Haak non sbaglia in ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-1 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi in vantaggio 17-14 nel quarto set : 19-18 Confusione Novara, Hancock sbaglia due appoggi e le piemontesi regalano il punto. 19-17 Vasileva sbaglia la ricezione e Gabi mette giù in parallela. 19-16 Servizio out di Brakocevic. 19-15 Errore in difesa delle turche e Vasileva mette giù praticamente senza mura. 18-15 Sfortunata Novara, Chirichella tiene la palla ma finisce DIRETTAmente nel campo delle turche e Haak mette giù senza muro. 18-14 ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-1 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi in vantaggio 13-5 nel quarto set : 15-5 DOMINIO NOVARAAAAA!!!! Brakocevic difende e la palla termina DIRETTAmente giù nel campo avversario. 14-5 ACEEEEEEE DI CHIRICHELLAAAA!!! La centrale azzurra si lascia andare ad un'esultanza molto divertente. 13-5 Ancora un errore di Rasic con il primo tempo! 12-5 Rasic tira out, il challenge mostra che la palla è fuori di un soffio! 11-5 Incredibili le piemontesi in difesa!!!!!! Non passa nulla ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-1 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le turche vincono il terzo set 27-25 : 7-3 L'attacco di Brakocevic viene toccato dal muro ma la palla si insacca. 6-3 Le piemontesi tengono bene ma al terzo attacco la Haak la mette giù. 6-2 Come difende Novara!!! Gabi tira in rete la pipe. 5-2 Brakocevic sale in cielo e tira un bolide imprendibile!!! 4-2 Parallela incredibile di Karakurt! 4-1 Primo tempo preciso di Veljkovic. 3-1 Haak tira forte sulle mani del muro, palla out. 3-0 ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-0 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi in sotto 16-15 nel terzo set : 16-18 Primo tempo ottimo di Gunes. 16-17 Vasileva tira forte sulle mani del muro, palla out. 15-17 Muro stampato in faccia a Brakocevic! 15-16 Peccato perchè le turche hanno appoggiato nel campo di Novara, Veljkovic forza ma la palla termina out. 15-15 Brakocevic tira forte, il muro tocca ma la palla termina giù nel campo delle turche. 14-15 Primo tempo telefonato e Rusic mette giù ancora un muro! 14-14 ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-0 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi in vantaggio 8-6 nel terzo set : 9-6 Novara difende bene e Courtney gioca con le mani del muro. 8-6 Brava Chirichella che sbaglia il primo attacco ma poi chiude in diagonale. 7-6 Bolide di Gabi. 7-5 CHE DIFESA DI SANSONNA!!!! Bravissima Vasileva a vincere il contrasto a muro. 6-5 ACEEEEEEE BRAKOCEVIC!!!! 5-5 Gabi appoggia il pallonetto sulle mani del muro. 4-5 Fantastico punto di Brakocevic!!! Entrambe le difese hanno tirato su almeno ...

LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-0 - Mondiale per club volley femminile in DIRETTA : le piemontesi vincono il secondo set 25-22 : 0-3 Ace di Rusic su errore di Courtney. 0-2 Le turche tengono bene in difesa e Karakurt gioca un grande mani fuori. 0-1 Haak tira fortissimo al di sopra delle mani del muro! INIZIA IL TERZO SET, al servizio Novara. 11.00 secondo set di altissimo LIVEllo di Novara! Le ragazze di Barbolini hanno tenuto alla grande in difesa, con una Sansonna quasi impeccabile. Brakocevic e Veljkovic hanno dato forma in ...