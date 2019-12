LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA21-25 Si finisce con un muro di Natlia su Brakocevi. 21-24 Pesta Boskovic la linea dei tre metri, parziale di 5-0. 20-24 Sparacchia fuori Natalia, attenzione. 19-24 Mani-out di Brakocevic, è importante finire bene il set. 18-24 Ace di Brakocevic, bene cosi. 17-24 Ancora Vasileva, che è l’unico a passare con continuità. 16-24 Ennesimo diagonale di Boskovic, il posizionamento a muro è sbagliato, la banda deve stingere per permettere al centrale di invadere bene sula direzione di Boskovic. 16-23 Diagonale stretta di Vasileva, servono questi colpi. 15-23 Natalia sfonda le mani di Arrighetti. 15-22 Sbaglia adesso la slovena. 15-21 Ace della neo-entrata Mlakar. 14-21 Finisce qui la serie al servizio di Boskovic. 13-21 Muro di Lloyd su Brakocevic. 13-20 L’Igor si sta sgretolando sotto i colpi delle turche. 13-19 Stampatone di Kim su ...

