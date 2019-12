oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA10-6 Mani-out di Brakocevic,sta lavorando molto bene con il muro di contenimento. 9-6 Primo tempo appoggiato di Arrighetti. 8-6 Diagonale nei due metri di Kim, mamma mia. 8-5 MURO DI COURTNEY SU BOSKOVIC! 7-5 Prende l’asta Kim. 6-5 Servizio out per Natalia. 5-5 Primo tempo di Gybbemeyer. 5-4 Diagonale di Brakocevic, che sta tenendo testa alla connazionale. 4-4 Parallela di una potenza assurda quella di Natalia. 4-3 Gybbemeyer si fa sentire in fast. 4-2 Brakocevic sfrutta il muro staccato di Natlia, break eè per la prima volta in vantaggio. 3-2 Fast di Chirichella, che è in partita. 2-2 Boskovic all’incrocio delle linee. 2-1 Primo tempo profondo di Chirichella. 1-1 Kim di prepotenza in diagonale. 1-0 Si parte con un errore al servizio di Boskovic. 21-25 Si finisce con un muro di Natlia su Brakocevi. 21-24 Pesta ...

zazoomblog : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: l’Igor lotta ma parte… - OA_Sport : LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le piemontesi chiedono s… - jr_petris : RT @DiMarzio: LIVE #Calciomercato #SerieC | #Novara, trattativa per Jeremy Petris del Crotone ? -