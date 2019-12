LIVE Novara-Eczacibasi Istanbul 0-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA18-16 Diagonale stretta di Boskovic e l’è di nuovo lì. 18-15 Sbaglia la pipe Vasileva. 18-14 MURO A TETTO DI ARRIGHETTI SU BOSKOVIC! 17-14 Mani-out di Courtney. 16-14 Ace con l’ausilio del nastro per Natalia. 16-12 Errore in ricostruzione di Chirichella. 16-11 Taglia il colpo Brakocevic, ottimo! 15-11 Parallela di Boskovic, che cambia direzione. 15-10 Sbaglia Guveli dai nove metri. 14-10 Gybbemeyer sfrutta l’errore in ricezione di Courtney. 14-9 Passa in mezzo al numero Natalia. 14-8 Primo tempo di Chirichella, che sta facendo un garone. 13-8 Si spegne in rete l’attacco di Vasileva, peccato. 13-7 Sbaglia Boskovic, incredibile. 12-7 Sbaglia Natalia e +5 per le piemontesi! 11-7 Sfonda sulle mani del muro Vasileva, quarto punto personale. 10-7 Pipe di Natalia, la migliore delle sue. 10-6 Mani-out di ...

