Live Non è la d’Urso | Costanzo sugli ascolti di Barbara | “Certe situazioni…”

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019)did’Urso, Maurizioconfessa: “Dovrebbe prevalere l’educazione” Maurizio, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, risponde ai vari lettori su argomenti legati alla Tv e sui personaggi che la animano. E stavolta una lettrice ha voluto chiedere al popolare giornalista e conduttore un parere sulla furiosa lite scoppiata tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin aNon è la. La donna, a tal proposito, non ha negato di essere rimasta assai sorpresa di averli visti litigare dicendosene di ogni per oltre 20 minuti, e alla fine hanno fatto pace come niente fosse. A quel punto Maurizio, con la sua proverbiale schiettezza, ha ammesso che vedere certe liti non è mai bello, aggiungendo anche una sua personale riflessione sull’accaduto: “Capisco che certe situazioni facciano, ma il rispetto e ...

XFactor_Italia : .@TizianoFerro apre il Live Show della Semifinale insieme ai Semifinalisti di #XF13: 'Non me lo so spiegare' + 'Ind… - TizianaFerrario : 80 anni e la voglia di non smettere di combattere. La ricetta di #JaneFonda sull’ emergenza clima: We Have to Live… - matteosalvinimi : Sul MES non vorrei che il rinvio al 2020 fosse un regalo alla sinistra per 'scavallare' le elezioni del 26 gennaio… -