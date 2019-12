LIVE Joshua-Ruiz boxe | Mondiale pesi massimi in DIRETTA | britannico avanti ai punti a

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGANCIO SINISTRO E GANCIO DESTRO DI! Questa voltaresiste e non barcolla! Richiamo verbale da parte dell’arbitro,si sono provocati. Diretto sinistro al corpo per. Continui jab di, polveri bagnate per. Inizia l’ottavo round. Oradeve rischiare. Anche la settima ripresa si conclude a favore di: ilsta vincendo nettamente ai, dovrà stare attendo ad evitare il colpo del KO da parte del messicano. Gancio destro di, incrociacon il gancio sinistro. A vuoto il gancio sinistro di. Scambio di colpi di una violenza inaudita, primo corpo a corpo del match! Gancio destro perfetto dista cercando il colpo del KO, ma ilnon gli sta fornendo alcuna chance, a parte nel quarto round. Jab sinistro e diretto destro dinon ...

DAZN_IT : Ruiz continuerà il suo regno ?? Joshua riprenderà il trono ?? Dite la vostra ??? #RuizJoshua2 LIVE dalle 21.45 su #DAZN - zazoomblog : LIVE Joshua-Ruiz boxe Mondiale pesi massimi in DIRETTA: feriti entrambi i pugili match violentissimo! - #Joshua-Ru… - MoEvolution : @AdekunleAkinto @Omojuwa -