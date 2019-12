LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

LIVE Conegliano-Guangdong 3-0 - Mondiale per club volley femminile 2019 in DIRETTA : Egonu e Hill conducono le venete in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Conegliano vince e convince contro Guangdong. Le venete hanno mostrato un gioco di altissimo LIVEllo nonostante il grande impegno delle cinesi. Stratosferiche Hill ed Egonu che hanno dominato in lungo e in largo. A questo punto le ragazze di Santarelli hanno raggiunto meritatamente le semifinali! Il prossimo impegno venerdì 6 Dicembre contro le brasiliane del Minas. 25-21 DE KRUIJF!!!!! Chiude il ...

25-21 DE KRUIJF!!!!! Chiude il match con un gran muro!!! 24-21 Fast out ma toccata da Gennari. 24-20 Egonu vince il contrasto a rete, quattro match point! 23-20 Folie sbaglia la fast, palla in rete. 23-19 Li passa tra le mani del muro! 23-18 MUROOOO FOLIEEEEE!!!! 22-18 Peccato, muro out di Egonu. 22-17 Bellissima diagonale di Geerties. 21-17 Pipe di Du Qingqing. 21-16 Bordata di De Kruijf!!!! 20-16 Entra ...

19-15 Errore al servizio di Egonu. 19-14 Muro De Kruijf!!!! 18-14 ACEEEEEEEE EGONUUUUUUUUU!!!!! 17-14 De Kruijf chiude con un gran contrattacco. Fang chiama un altro timeout. 16-14 Scambio lunghissimo e molto intenso chiuso dal muro di De Kruijf!!!! 15-14 Sbaglia la parallela Egonu! 15-13 Ancora fortunata Yao che tira sul muro la palla termina fuori. 15-12 Che partita di Hill!!!!!! Dolcissimo ...

13.59 Conegliano è sembrata superiore anche in questo secondo set. Le cinesi hanno tenuto alto il LIVEllo dell'attacco costringendo le venete a giocare al meglio fino al termine del parziale. 25-22 Regalo in chiusura con un servizio lunghissimo di Guangdong. 24-22 Du Qingqing trova l'ennesimo mani fuori. 24-21 Fast di De Kruijf! 23-21 Cao trova il mani fuori. 23-20 EGONU UNA ...

10-8 Muro di Sylla!!!!! 9-8 Bravissima Folie che chiude una bellissima fast. 8-8 Brutto errore in contrattacco di Sylla che piazza in rete il pallonetto. 8-7 Conegliano difende ancora alla grande e Sylla è intelligente a non forzare l'attacco e a metterla giù. 7-7 Precisa fast di De Kruijf. 6-7 Rabadzhieva è brava a passare tra le mani del muro. 6-6 Il video-check mostra il tocco del muro. 5-7 ...

4-4 primo tempo di Du Qingqing. 4-3 Sylla difende alla grande, Wolosz serve altissimo per Egonu che chiude con una diagonale incredibile. 3-3 Mani out rischioso di Hill. 2-3 Kosheleva passa tra le mani del muro. 2-2 Conegliano tiene bene in difesa e Hill chiude il contrattacco. 1-2 Bolideeeee di Egonu!!! Parallela incredibile! 0-2 Ace di Yang!!! 0-1 Buon primo tempo di Yang. SI RIPARTE! Al servizio ...

18-12 Sorokaite mette in crisi la difesa avversaria dal servizio. Folie chiude con una fast il contrattacco. 17-12 Nessun problema in attacco per Egonu che tira giù un'altra grande diagonale. 16-12 primo punto in attacco di Du Qingqing. 16-11 Difesa in difficoltà ma come al solito ci pensa Egonu con una diagonale strettissima e fortissima! 15-11 Muro di Cao su Sylla. 15-10 Fast delle cinesi, Sylla ...

8-4 Ottimo muro di Kosheleva su Hill. 8-3 La difesa di Conegliano tiene alla grande ed Egonu piazza un pallonetto dolcissimo. Il coach delle cinesi chiama il primo timeout. 7-3 Punto combattuto, chiuso dal secondo muro di Folie che sembra in grande giornata. 6-3 Sylla mette in crisi la difesa avversaria dal servizio e nel contrattacco Hill non sbaglia. 5-3 Devastante parallela di Paola Egonu! 4-3 ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale per club di volley femminile. Dopo il felice debutto di ieri contro l'Eczacibasi VitrA Istanbul le ragazze di Conegliano sono pronte a scendere nuovamente sul parquet per sfidare le cinesi del Guangdong Evergrande. Le venete stanno vivendo un grandissimo momento di forma e intendono continuare il filotto di vittorie giunto ormai ...

25-21 PAOLAAAAA EGONUUUUUUUUU! Chiude così un match fantastico per lei e la sua Conegliano. 24-21 ACEEEEE VELJKOVIC!!!! 24-20 Errore di Folie al servizio. 24-19 Attacco out di Veljkovic chiamato il video check da Novara. Niente tocco a muro, cinque match ball per Conegliano. 23-19 Egonu vola sopra il muro e chiude in diagonale! 22-19 Hill difende bene ma sbaglia il contrattacco anche perchè la palla ...

6-4 Brutto servizio di Mlakar che finisce DIRETTAmente out. 5-4 Ottimo attacco di Vasileva. 5-3 ACEEEEEEE EGONUUUUUUUUU!!! 4-3 Sbaglia la diagonale Gorecka. 3-3 Errore di Folie al servizio. 3-2 Paola Egonu!!! Ancora inarrestabile. 2-2 Novara torna in parità 2-1 Primo tempo prefetto di Folie!!! 1-1 Punto di seconda di Hancock. 1-0 Conegliano inizia bene il terzo set. 21.27 Conegliano inarrestabile anche ...

17-13 Invasione di Conegliano. 17-12 ACEEEEEEEE EGONUUUUUUUUUUU!!!!! 16-12 Il nastro aiuta Egonu, Novara difende e appoggia nel campo di Conegliano, sull'attacco di Sylla c'è l'invasione di Chirichella. 15-12 Come al solito Paola Egonu!!!!! 14-12 Egonu è una sentenza fin qui! Passa in mezzo al muro con un bolide! 13-12 Brakocevic riporta sotto le sue compagne con un dolce ...

La presentazione di Conegliano-Novara, Supercoppa Italiana volley femminile 2019 Continua l'infinita sfida tra Conegliano-Novara questa volta valida per la Supercoppa Italiana. Le due migliori compagini del nostro campionato tornano in campo per giocarsi il primo titolo della stagione. Una gara che si preannuncia ricca di emozioni e che vedrà tra le protagoniste alcune delle pallavoliste ...

22:42 Conegliano alla lunga si è dimostrata superiore e ha portato a casa la partita. 18-25 La chiude Folie con un primo tempo imprendibile! 18-24 Primo tempo per Veljkovic. 17-24 Sylla regala sette match-point alle pantere. 17-23 S interrompe qui la Serie al servizio della centrale olandese. 16-23 Ace di De Kruij, Conegliano a due punti dalla vittoria. 16-22 Courtnay non trova le mani del ...