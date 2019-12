LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 3-2 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTACLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 LA CRONACA DI12:44 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 12:41 Rimanete con noi perchè non è finita, fra mezz’ora tocca a Novara, il sogno è quello di una finale tutta italiana. 12:39 Abbiamo appena assistito a qualcosa di mai visto: l’Imoco si trovava sotto 10-14 al tie-break, con Hill al servizio le pantere agguantano la parità e poi è salita in cattedra Egonu, che ha messo a terra 39 punti, si avete capito bene 39 punti! 23-21 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DI WOLOSZ SU GABI, INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 22-21 EGONU DIFENDE E POI STAMPA UNA DIAGONALE SUI QUATTRO METRI, 39 PUNTI! 21-21 Parallela di una potenza inaudite quella di ...

zazoomblog : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: turche avanti di q… - zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: sarà il tie-break… - zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le turche fanno la… -