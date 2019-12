oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 7-10 Sbaglia Rasic al centro. 6-10 Egonu da ossigeno alle compagne. 5-10 Karakurt sfrutta l’errore in ricezione di Sylla, adesso serve un miracolo. 5-9 Haak stringe la diagonale. 5-8 Sbaglia dai nove metri la brasiliana, si può fare. 4-8 Ennesimo mani-out di Gabi. 4-7 In rete il servizio di Haak al rientro. 3-7 Chiama time-out coach Mencarelli. 3-7 Mani-out di Gabi, c’è bisogno di un time-out. 3-6 Gabi spinge sul muro di Wolosz, adesso è d’avvero difficile. 3-5 Si ferma sul nastro la battuta dell’attaccante americana. 3-4 Mani-out di Hill, difesa spaziale di De Gennaro. 2-4 Egonu sparacchi fuori da seconda linea. 2-3 Mezzo miracolo difensivo di, purtroppo la palla resta nella nostra metà-campo. 2-2 Primo ...

zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: sarà il tie-break… - zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-1 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le turche fanno la… - zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: venete sotto di du… -