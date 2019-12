LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 12:09 Un match di questollo non poteva che concludersi al tie-break. 21-25 Haak manda le due squadre al tie-break. 21-24 Egonu ci mette una pezza. 20-24 Hill non trova le mani del muro, quattro set-point per la compagine turca. 20-23 Haak la mette nell’angolo di posto uno, palla di una difficoltà incredibile. 20-22 Parallela perfetta di Hill! 19-22 Ci pensa Gunes, la regia di Ognjenovic fa girare la testa. 19-21 Time-out per coach Guidetti. 19-21 MURONEEEEE DI EGONU SU KARAKURT, ANDIAMO! 18-21 Sbaglia la battuta Gabi. 17-21 Ognjenovic di seconda intenzione, ci sta facendo vedere i sorci verdi. 17-20 Egonu non molla. 16-20 Ancora un attacco vincente dell’opposto svedese, non bastano le difese miracolose di De Gennaro. 16-19 ...

