LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 5-8 Karakurt sfrutta una palla vacante, difese rocambolesche da una parte e dall’altra. 5-7 Mani-out di Karakurt. 5-6 Ace di Egonu! 4-6 Brava De Kruijf, c’è bisogno di tutta la sua classe. 3-6 Pipe vincente di Gabi, inizio difficile per le pantere. 3-5 Fast di Gunes, letteralmente imprendibile. 3-4 Bene Hill in attacco, ottimo schema di Wolosz. 2-4 Attacco nei due metri di Gunes, MVP del match fino a questo momento. 2-3 Pallonetto millimetrico di Egonu. 1-3 Si insacca l’attacco di Karakurt. 1-2 Gunes continua a macinare punti. 1-1 Diagonale nei tre metri di Sylla, wow. 0-1 Si parte con un mani-out di Gabi. 11:37 E’ il momento della verità. 25-23 EGONU LE BUTTA GIU’ COME I BIRILLI, PANTERE AD UN SET DALLA ...

