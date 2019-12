LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 16-14 | Semifinale Mondiale per club volley femminile

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 21-20 Ancora in rete la battuta di Egonu. 21-19 Primo tempo dietro di De Kruijf, ottimo! 20-19 Haak incontenibile in questa rassegna iridata. 20-18 Paola non sbaglia due volte di fila. 19-18 Sparacchia fuori Egonu da posto due. 19-17 Out il servizio di Ognjenovic. 18-17 Parallela assurda di Karakurt, che è in trans agonistica. 18-16 Male dai nove metri la centrale turca. 17-16 Fast di Gunes, che si sblocca in attacco. 17-15 Brava Sylla, che riesce a passare in mezzo alle mani di Gunes. 16-15 Mani-out di Haak da seconda linea, il muro veneto non sta funzionando in questa fase. 16-14 Mani-out di Sylla, ennesima difesa di Moky. 15-14 Pipe di Egonu, già otto punti in attacco per lei. 14-14 Gabi riporta le sue in parità, Ognjenovic ci sta facendo ...

