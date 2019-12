LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-1 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 18-15 In rete l'attacco di Haak, break importantissimo. 17-15 Ancora un mani-out di Hill, ma alzata di Moky assurda. 16-15 Parallela interna di Gabi, che sta passando sempre. 16-14 Time-out tecnico. 16-14 Brava Hill, che sfonda le mani del muro di Gunes. 15-14 Mani-out di Egonu, Paola c'è. 14-14 Ace di Rasic su Sylla. 14-13 Haak passa sopra il muro di Hill. 14-12 Primo tempo in torsione per Folie, bene così! 13-12 Karakurt risponde con la stessa moneta. 13-11 Brava Sylla da posto due, si è sbloccata Miriam. 12-11 Attacco appena fuori di Paola, ilè di nuovo lì. 12-10 Pallonetto vincente di Haak, che torna a macinare punti. 12-9 Bravissima Egonu, che appoggia sulle mani di Karakurt. 11-9 Prova la sette Rasic, ma ...

