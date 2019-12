LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-1 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 8-7 Sbaglia anche Haak dai nove metri. 7-7 Prova la battuta forte Egonu, ma la palla finisce fuori. 7-6 Sbaglia Rasic in battuta. 6-6 Pallonetto spinto di Gabi, la palla si insacca. 6-5 Ace della centrale serba, non bisogna farle rientrare. 6-4 Bene Rasic, che passa molto alta. 6-3 In rete Haak, è già il sesto errore personale. 5-3 Mani-out di Karakurt da posto due. 5-2 Primo tempo con Folie, che è rientrata in campo. 4-2 Peccato, Paola spreca la palla del +4, ancora una gran difesa di De Gennaro. 4-1 Ottimo attacco di Egonu, che trova le amni del muro di Rasic. 3-1 Diagonale imprendibile di Egonu, andiamo ragazze, bisogna partire subito forte! 2-1 Sbaglia la centrale turca. 1-1 Muro di Gunes su Miriam. 1-0 Si riparte con una diagonale di ...

zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: venete sotto di du… - zazoomblog : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 16-14 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: match infuocato… - zazoomnews : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Panter… -