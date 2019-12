LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 16-19 Muro a uno di Wolos su Gabi, il set non è finito, si può fare! 15-19 Mani-out di Hill, che è brava a sistemare una palla non perfetta. 14-19 Muro di Gunes su Egonu, Wolosz deve velocizzare il gioco. 14-18 Primo tempo di De Kuijf, andiamo! 13-18 Chiama time-out Santarelli.deve alzare il ritmo. 13-18 Pallonetto perfetto di Haak, che mira alla parte di campo scoperta. 13-17 Muro a tetto di Gunes su Hill, scappa via il. 13-16 Parallela vincente di Gabi, ma qui Ognjenovic ha mandato il muro di De Kruijf a farfalle. 13-15 Mani-out di Egonu, che mantiene in vita l’Imoco. 12-15 Haak c’è, entra Ogbogu al posto di Folie. 12-14 Karakurt fa la voce grossa, muro disempre in ritardo. 12-13 Diagonale ...

