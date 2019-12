LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 | Semifinale Mondiale per club volley femminile in

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALa presentazione della partita CLICCA QUI PER LA DIRETTADELLADI NOVARA DALLE 13.00 11-9 Ancora un mani-out di Egonu, che sta usando molto la testa. 10-9 Diagonale sui quattro metri per Karakurt, mamma mia… 10-8 Colpo spettacolare di Egonu, che trova le mani di Gunes. 9-8 Sparacchia fuori De Kruijf, attenzione. 9-7 Pipe di Gabi,a -2. 9-6 Si rifa l’opposto svedese. 9-5 Cerca le mani del muro Haak, ma l’attacco finisce direttamente fuori. 8-5 Mani-out di Egonu, ma ancora un miracolo in difesa di De Gennaro, parte tutto da lei. L’Imoco va al time-out tecnico con tre punti di margine 7-5 Pallonetto spinto di Haak, ma De Gennaro è su ogni pallone! 7-4 Errore in battuta per Rasic. 6-4 Si sblocca Haak in attacco. 6-3 Disastro in ricostruzione per il, Gabi non può attaccare. 5-3 Male ...

zazoomblog : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si parte le Pantere vo… - OA_Sport : LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Semifinale Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete cercano l’u… -