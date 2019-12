LIVE Civitanova-Al Rayyan 3-0 | Semifinale Mondiale per club volley in DIRETTA | la Lube

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:31 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:30 Ladomani alle ore 16:30 affronterà il Sada Cruzeiro per vincere la rassegna iridata. 25-22 SBAGLIA VUKASINOVIC, LAVA IN FINALE! 24-22 ACE DI LEAL, DUE MATCH-POINT! 23-22 Diamantini, entrato in campo per il muro, porta i suoi in vantaggio! 22-22 L’attacco di Leal non si è neanche visto, una velocità assurdaaa. 22-21 Sbaglia anche Rychlicki, quanti errori… 21-21 Identico errore anche per Stefanovic. 20-21 In rete il servizio di Simon. 20-20 Entra Anzani al posto di Bieniek. 20-20 Leal la tira da posto 4! 19-20 Parallela di Ferreira, che non sbaglia un colpo. 19-19 Entra Juantorena al servizio. 19-19 Leal in pipe è letteralmente incontenibile. 18-19 Primo tempo di Belal. 18-18 PUNTO DI ...

