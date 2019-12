LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 in DIRETTA | testa a testa tra Norvegia

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:29 Boe allunga leggermente su Fourcade e si porta a 15″ di vantaggio, dietro Samuelsson ha agganciato Windisch, con Loginov che insegue da vicino. 18:27 Germania sprofondata a 2’29” dalla vetta, davanti si accende la lotta tra Johannes Boe e Martin Fourcade. 18:25 All’ultimo cambiocon 11″ di margine sulla Francia. Italia a 1’02”, Svezia a 1’08” e Russia a 1’09”. Ci giochiamo il podio! 18:23 InBoe con 16″ su Desthieux. Cappellari a 50″, inseguito dal russo Latypov e lo svedese Ponsiluoma. 18:21 CLAMOROSO CAPPELLARIIIIIIIIII!!!!!!! Serie a tutta dell’azzurro che fa 5/5 e mette 30″ tra lui e Ponsiluoma che sbaglia tre volte. 18:20 Un errore per Boe, due per Desthieux! Il francese è però più veloce e tra i due ci sono ora ...

zazoomblog : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: si entra nel vivo con biathlon e sci alpino - #Sport #invernali… - zazoomnews : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: già tre podi tra snowboard e short track! Che Italia! Ora il biathl… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport invernali, DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata con biathl… -