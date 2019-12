LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 in DIRETTA | Svezia al comando a metà

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:11 Ingresso al poligono cone Norvegia appaiate, Cappellari paga 10″ da Desthieux e 28″ dalla coppia al. 18:09 Tarjei dimezza il distacco da Ponsiluoma, bravo Cappellari che si difende e resta a pochi secondi da Desthieux. 18:07 Al secondo cambiosempre prima seguita dalla Norvegia a 10″, Italia insieme alla Francia a 20″. 18:06 Tracollo della Germania che gira ancora e paga ora 1’52” dai primi! 18:04 La corsa è spaccata con le prime quattro Nazioni ampiamente davanti. Quinta la Slovenia a quasi un minuto. 18:02 Perfetto Fillon Maillet che ricuce tutto lo svantaggio dai primi. La gara è entrata nel vivo. 18:01 Bravissimo Nelin che non commette errori e passa al. Due errori per Bormolini e uno per Bjoentegaard che escono quasi insieme. 17:59 Bormolini continua con un buon ...

