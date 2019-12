LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 in DIRETTA | Francia e Norvegia

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:15 Per il podio gara aperta, con Russia e Germania tra le più in forma. Gli azzurri non sono sicuramente alllo di queste squadre top, ma con una gran prestazione è possibile sorprendere e conquistare un piazzamento importante. 17:10 Prima sfidante la, la quale dovrà saper soffrire nelle prime due frazioni, con il giovane Johannes Dale e Erlend Bjoentegaard, per poi dare tutto nel finale con i fratelli Tarjei e Johannes Boe. 17:05 Favoritissima ladopo la grande prestazione nella 20km di mercoledì, conclusa con cinque atleti transalpini nelle prime sette posizioni. Oggi in gara per loro ci saranno Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux e Martin Fourcade. 17:00 Benvenuti alladelladi Östersund (Svezia), località che sta ospitando la prima tappa della Coppa del Mondo ...

InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport invernali, DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata con biathl… - zazoomnews : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata c… - OA_Sport : LIVE Sport invernali, DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata… -