LIVE Biathlon | Staffetta maschile Oestersund 2019 in DIRETTA | dopo la prima frazione

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:48 Dale con un gran giro finale tiene la Norvegia a 14″, più staccata la Russia che paga 35″. 17:47 Al primo cambio Germania avanti con 6″ sul terzetto composto da Italia, Francia e Austria. 17:45 Lesser è uscito dal poligono con 10″ su Hofer e Jacquelin, i quali però sembrano avere il passo di rientrare sugli sci. 17:44 Lesser stratosferico nella serie in piedi, sbagliano Hofer e Jacquelin che rimediano con laricarica, due invece gli errori di Dale. 17:43 Gruppo di cinque al comando alla soglia del secondo poligono: Jacquelin, Dale, Lesser, Hofer e Leitner sparano insieme. 17:41 In difficoltà invece il russo Eliseev che è solamente 18° a 23″ dalla testa. 17:40 Jacquelin e Lesser stanno tirando forte, dietro Dale e Hofer inseguono a circa 6”. 17:38 Lesser e Jacquelin veloci e precisi, un errore ...

zazoomnews : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: già tre podi tra snowboard e short track! Che Italia! Ora il biathl… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport invernali, DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata con biathl… - zazoomnews : LIVE Sport invernali DIRETTA sabato 7 dicembre: Dominik Paris e Sofia Goggia all’attacco in discesa! Che giornata c… -