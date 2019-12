Linea Bianca – Seconda puntata del 7 dicembre 2019 – Il territorio del massiccio

unduetre

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con, giunta alla sesta edizione. Secondo appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese … L'articolodel 7– Ildeldell’Adamello.

marinabrunelli1 : RT @angelinascanu: 'Salvini è il salvatore della razza bianca in Europa' A voi la linea ?? - angelinascanu : 'Salvini è il salvatore della razza bianca in Europa' A voi la linea ?? - paninoallimone : @damnnharry Avete presente nel salto in lungo che c'è la linea bianca dove bisogna saltare poi tipo 3cm di terra e… -