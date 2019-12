Liliana Segre sui dati Censis | «Chi vuole l’uomo forte al potere è perché non lo ha mai

Liliana Segre “ha detto che Gesù era ebreo” : il consigliere comunale di Trieste si dichiara “offeso” : La clericalata della settimana è del consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach che in quanto “profondamente cattolico” si è dichiarato “offeso” perché la senatrice a vita Liliana Segre “ha detto che Gesù era ebreo”. Lo ha dichiarato durante la discussione di una mozione di solidarietà nei confronti di Segre, vittima di insulti e minacce antisemite. A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana. Il leader leghista Matteo Salvini ha ...

Liliana Segre “ha detto che Gesù era ebreo” : il consigliere comunale di Trieste si dichiara “offeso” : La clericalata della settimana è del consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach che in quanto “profondamente cattolico” si è dichiarato “offeso” perché la senatrice a vita Liliana Segre “ha detto che Gesù era ebreo”. Lo ha dichiarato durante la discussione di una mozione di solidarietà nei confronti di Segre, vittima di insulti e minacce antisemite. A seguire gli altri episodi raccolti questa settimana. Il leader leghista Matteo Salvini ha ...

Telese Terme - via all’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Telese Terme è primo, nel Sannio, nel richiedere il conferimento della cittadinanza onoraria per Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, attiva testimone della Shoah italiana, senatrice a vita dal gennaio 2018, a opera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale“. Sono stati il Consigliere telesino, delegato ...

Bitetto - scrive sui muri "W Duce" dopo la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Emanuela Carucci Il responsabile delle scritte è stato denunciato. Il sindaco: "Ai tempi del duce, quelli come te facevano una brutta fine" Un gesto che ha lasciato tutti senza parole a Bitetto, un Comune in provincia di Bari. dopo aver concesso la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, ecco che spunta una scritta sui muri del Comune: "W Duce", come si vede dalla foto del giornale on line "Il Quotidiano Italiano". Il ...

Liliana Segre riceverà la cittadinanza onoraria di Torino : La senatrice a vita Liliana Segre riceverà la cittadinanza onoraria di Torino. La proposta era stata avanzata dal Pd e accolta positivamente da tutti i gruppi del consiglio comunale. Si voterà lunedì, quando verrà anche istituita una commissione contro i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.Continua a leggere

Dopo le polemiche - Biella ci ripensa : sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre : "Avevo detto no a come era stata formulata la mozione, non alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre", ha detto il sindaco...

Vittorio Feltri attacca la sinistra : "Quella stupida competizione nel nome di Liliana Segre" : Non so se i lettori ci hanno fatto caso. Ma da quando la cara signora Segre, maltrattata dai nazisti in modo vergognoso, è stata nominata senatrice a vita, è successo un finimondo. Prima che ella fosse insignita della onorificenza, pochi italiani provveduti sapevano di lei. Della signora si conoscev

Alla fine Biella ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Clamoroso dietro front a Biella: dopo otto giorni di polemiche infuocate il sindaco leghista Claudio Corradino si cosparge idealmente il capo di cenere e approva la mozione che chiede l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La decisione è giunta nel tardo pomeriggio di martedì al termine di una seduta molto tesa del Consiglio Comunale della città laniera. All'ordine del giorno dell'assemblea di Palazzo Oropa c'era ...

Biella ci ripensa : Liliana Segre avrà la cittadinanza onoraria : La Città di Biella conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il diniego della maggioranza di centrodestra, che aveva portato lo showman Ezio Greggio a rifiutare un analogo riconoscimento in solidarietà con la senatrice a vita, oggi il Consiglio comunale ha votato una nuova mozione, priva di riferimenti politici, che è stata sottoscritta e votata da tutti i consiglieri ...

Liliana Segre - Biella ci ripensa : cittadinanza onoraria alla senatrice : La città di Biella ci ripensa: il comune piemontese conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, dopo le polemiche dei giorni scorsi. La bufera era nata per il no della maggioranza di centrodestra a conferire il riconoscimento alla senatrice a vita, poi rifiutato da Ezio Greggio in solidarietà alla donna sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Oggi il Consiglio comunale ha votato una nuova mozione, priva di riferimenti ...

Biella : Liliana Segre avrà cittadinanza : 19.39 La città di Biella ci ripensa e conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Dopo le polemiche per il rifiuto da parte della maggioranza di centrodestra, il Consiglio comunale ha votato una nuova mozione, prova di riferimenti politici, che è stata sottoscritta e votata da maggioranza o opposizione. Negative le reazioni al no alla cittadinanza a Liliana Segre, di religione ebraica, che scampò all'orrore dell' ...

Biella - il sindaco fa retromarcia : "Sì a cittadinanza per Liliana Segre" : Gabriele Laganà La notizia è stata riferita in consiglio comunale dal sindaco di Biella Claudio Corradino. Nei giorni scorsi la cittadinanza onoraria era stata proposta ad Ezio Greggio che, però, aveva rifiutato L’amministrazione comunale di centrodestra di Biella fa retromarcia ed annuncia che conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La novità è stata riferita in consiglio comunale da parte del sindaco ...

Biella ci ripensa : la città conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la decisione della giunta di centrodestra di non attribuire il riconoscimento alla senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, ma di concederlo al conduttore televisivo Ezio Greggio, il Consiglio comunale ha votato una nuova mozione, priva di riferimenti politici, che è stata sottoscritta e votata da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione.Continua a leggere

Mattarella : "Grazie a Liliana Segre che ci invita a non restare inerti davanti all'odio" : Il presidnete della repubblica, durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi ha Milano, si è rivolta a Liliana Segre per “un saluto particolare, ringraziandola per il messaggio che costantemente invia di non restare inerti di fronte all’odio e ai pregiudizi”.Alla cerimonia è stato presente anche Mario Monti, presidente della Bocconi,che ha definito Liliana Segre un “dono ...