Liliana Segre e Matteo “Sardina” | i murales di TvBoy a Milano

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nuova azione di, in zona Navigli. Lo Street Artist di fama internazionale è tornato nel capoluogo lombardo, con tre nuovi, due dei quali hanno per protagonistaSalvini. In maniera ironica e dissacrantegioca sul nuovo avversario politico del leader della Lega: il popolo delle Sardine. Nel primo manifesto Salvini manifesta accanto a, che mostra un cartello con scritto "STOP HATE". Il riferimento è alla violenta aggressione verbale subita dalla senatrice sui social, che ha portato alla decisione di assegnare la scorta alla. Il secondo, invece si ispira alle campagne pubblicitarie di Armando Testa e gioca sulla contrapposizione traSalvini e il nuovo movimento popolare che riempie le piazze di Italia, e che nella nuova opera didiventano una sola cosa.

BeatriceCovassi : Intanto da noi la Sen. Liliana #Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, deve essere scortata a causa delle minacce che r… - Agenzia_Ansa : Sindaco di Milano Giuseppe #Sala: alla marcia per Liliana #Segre “L’odio non ha futuro” hanno già aderito 560 sinda… - sole24ore : Le due opere dell’esponente del movimento NeoPop sono apparse in occasione del flash mob delle sardine… -