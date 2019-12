L’elisir di lunga vita del principe Filippo? Cinque esercizi al giorno e un drink

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) La fitness routine delLa fitness routine delLa fitness routine delLa fitness routine delLa fitness routine delLa fitness routine delIlha 97 anni e va ancora a cavallo. Merito di ottimi geni? Di una dieta bilanciata? Di una pozione segreta? O della fortuna? Quel che è certo è che il marito della regina Elisabetta II per gran parte della suanon ha mai cambiato la sua «fitness routine» quotidiana. Come ha rivelato il Sunday Telegraph, il duca di Edimburgo ha sempre rispettato uno schema, composto da, imparato durante gli anni nella Royal Navy., ricordiamo, era entrato a far parte della Marina britannica nel 1939, diventando in poco tempo uno degli ufficiali più giovani (e più affascinanti) di sempre. Una carriera molto promettente poi messa ...

GianlucaBardell : L' elisir di lunga vita è abruzzese e si chiama 'sdijuno'. Lo dice una ricerca sui centenari - MarinelloSeby : Buon giorno così ... Melania - infoitsalute : Gli scienziati cinesi: 'Ecco l'elisir di lunga vita, vivremo felici fino a 120 anni' -