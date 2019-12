Lecce-Genoa | le probabili formazioni | spazio a Pandev | torna titolare Babacar

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019), le– La domenica di Serie A si apre al “Via del Mare”. Di fronte. L’obiettivo delle due squadre è la salvezza e i salentini arrivano meglio a questo grande appuntamento. La vittoria di Firenze ha dato slancio ai giallorossi di Liverani, che si sono allontanati dalle ultime posizioni. Il, dal canto suo, ha bisogno di punti. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro il Torino. Dopo un buon impatto Thiago Motta non sta riuscendo ad ottenere i risultati sperati. Per quanto riguarda le scelte dei due allenatori si va verso l’inserimento dialle spalle di Pinamonti, che ritrova il posto dopo la parentesi di Favilli contro i granata. Liverani rispolverae conferma La Mantia, in stato di grazia. Ledel match., le...

pianetagenoa : Genoa, quattro scontri diretti in un mese: primo atto a Lecce - - anto_felice : RT @alegenoatw: ??#LecceGenoa ?? I PRECEDENTI IN @SerieA: 6 partite 1 vittoria Lecce 2 pareggi 3 vittorie Genoa ?? Dieci anni fa a Lecce B… - infoitsport : Le probabili formazioni di Lecce-Genoa: riecco Pinamonti dal 1' -