Lecce Genoa | le chiavi tattiche del match

(Di sabato 7 dicembre 2019)è unimportante sia per Liverani che per (soprattutto) Thiago Motta. Analizziamo leFinora il problema principale deldi Liverani è di concedere molto in ampiezza. I 3 attaccanti non sempre ripiegano bene, con la squadra in difficoltà negli scivolamenti laterali. Ilvuole occupare bene le corsie esterne su possesso consolidato. Si vede infatti nella slide sopra. Thiago Motta chiede molto ai propri terzini, con Ankersen e Pajac in una posizione media piuttosto avanzata. Ildovrà quindi difendersi bene in queste situazioni, cercando di non lasciare troppi spazi sulle corsie esterne ai terzini del. Leggi su Calcionews24.com

