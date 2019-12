Le terrificanti Avventure di Sabrina 3 | la data di uscita su Netflix è ufficiale VIDEO

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ledi3 ha finalmente unadiche è stata svelata dacon unannuncio infernale Ledi3 ha unadi: 24 gennaio 2020 è il giorno dell'appuntamento all'Inferno per i fan della serie targata, che per questo annuncio speciale ha rilasciato unun po' sulfureo in cuiappare avvolta in una cappa rossa, tra i fumi di un ambiente oscuro e sinistro. La terza stagione di Ledi, come è stato anticipato nei mesi scorsi, sarà un viaggio all'Inferno dove il personaggio di Kiernan Shipka dovrà recarsi nel tentativo di salvare il fidanzato Nick (Gavin Leatherwood). "Sarà davvero, divertente." - aveva anticipato uno ...

NetflixIT : Knock, Knock, Knockin' on hell's door. La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva il 24 gennaio.… - wajtingforlouis : RT @NetflixIT: Knock, Knock, Knockin' on hell's door. La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva il 24 gennaio. #CAOS ht… - jt_likeahero : RT @NetflixIT: Knock, Knock, Knockin' on hell's door. La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva il 24 gennaio. #CAOS ht… -