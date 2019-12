Le pagelle – Napoli deludente che non riesce ad uscire dalla crisi | solo un pareggio ad

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) Napoii – Udinese 1-1. Un gol di Zielinski consente agli azzurri di conquistare un pari dopo il vantaggio di Lasagnache nonpiù adda una situazione difficile da interpretare in modo complessivo. La squadra di Ancelotti pareggia contro una Udinese schierata in campo tatticamente in modo prudente. I friulani, con il modulo 352 e con un centrocampo rafforzato da De Paul e Fofana, si dispongono sul terreno di gioco in modo compatto chiudendo ogni possibile varco in cui la compagine azzurra avrebbe potuto penetrare. Il gol del, realizzato da Zielinski, è frutto di una sporadica azione caratterizzata da incisività e determinazione. Il secondo tempo, giocato dalcon maggiore vivacità, possesso palla quasi costante ed intensità, non ha trovato mai la giocata vincente da parte di un giocatore azzurro oppure una azione corale degna di poter fa ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Udinese-Napoli, i voti di Petrazzuolo: 'Pareggio inutile' - Salvato95551627 : RT @antonio_gaito: #UdineseNapoli 1-1, le pagelle: Zielu salva Ancelotti, l'attacco è mediocre in blocco. Di Lorenzo il migliore https://t… -