Le fondazioni stanno con Mustier Per loro in arrivo 416 milioni di €

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il piano di Jean-Pierreche prevede nel prossimo quadriennio 8 mila esuberi e 500 filiali in meno (di cui 6 mila esuberi e 450 chiusure in Italia) fa infuriare i sindacati e non piace alla politica, ma pare iniziare a far breccia presso i vertici di alcuni dei soci storici di Unicredit, lebancarie. Azioniste al 12,5% fino al 2008, ilpeso si è con gli anni ridotto al 5,2% ma esercitano tuttora un'influenza importante. Il primo a mostrare apprezzamento per la nuova strategia diè Giovanni Quaglia, presidente di Fondazione Crt, mentre si attende il giudizio di Alessandro Mazucco, numero uno di Fondazione Cariverona, che chiedeva una manovra "straordinaria". A pesare sui giudizi potranno essere i circa 416di euro che tra il 2020 e il 2023 Unicredit convoglierà nelle casse delletra dividendi e buy-back ...

