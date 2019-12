Lazio-Juventus | spettacolo mozzafiato all’Olimpico sugli spalti FOTO e VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Si sta giocando l’anticipo serale valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone altissime della classifica. Nella partita di ieri in campo l’Inter che non è andato oltre il pareggio contro la Roma, 0-0 il risultato finale. In serata in campo anche lasul difficile campo della, i biancocelesti stanno attraversando un momento entusiasmante e puntano le zone altissime della classifica, almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Stagione molto importante anche per la squadra di Sarri che però nell’ultimo match ha solamente pareggiato in casa contro il Sassuolo. Grandeall’Olimpico e pubblico della grandi occasioni. In alto lagallery con la coreografia dei biancocelesti, in basso ildal settore ospite della. GUARDA IL–> ...

juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE BIANCONERI! FORZA, ANDIAMO A PRENDERCI I TRE PUNTI! LIVE MATCH ??… - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… -