Lazio Juventus | Sarri tuona contro l’arbitro Le parole

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Laesce sconfitta dall’Olimpico. 3-1 per laal triplice fischio, con i bianconeri che non sfruttano il pareggio dell’Interla Roma. Nel post-partitail direttore di gara. Il tecnico toscano non ha affatto digerito l’espulsione di Cuadrado e non si risparmia ai microfoni di Dazn.Juve:l’arbitrosecche e dirette quelle dell’allenatore della Juve, che evidenzia un errore commesso dall’arbitro: “Non sono completamente d’accordo sulla chiara occasione da gol perché la palla sta andando per vie esterne. Il giallo ci poteva stare, però se poi ha deciso così noi possiamo pensare solo a quello che possiamollare e basta e lì c’è un errore evidente”.

