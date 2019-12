Lazio Juventus | le pagelle | bene Ronaldo Disastro Cuadrado

juvedipendenza

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Laviene battuta all’Olimpico dalla. I bianconeri subiscono il ribaltone: dopo la rete di CR7 arrivano i gol di Felipe e Milinkovic-Savic. Szczesny cerca di tenere la squadra in partita parando un rigore a Immobile, ma al triplice fischio sono i biancocelesti a trionfare. Male(espulso) e Bernardeschi.. In zona Cesarini Caicedo mette il punto esclamativo siglando il terzo gol. 3-1 il risultato finale.. FlopSzczesny 6,54,5 Bonucci 5 De Ligt 5,5 A.Sandro 5,5 Bentancur 6,5 (Emre Can 5,5) Pjanic 5,5 Matuidi 5,5 Bernardeschi 5 (Danilo 6)7 Dybala 6 (Higuain 6) All.Sarri 5 Gli avversari Strakosha 6, Felipe 6,5, Acerbi 6, Radu 6, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 7 (Caicedo 6), Leiva 5,5, Luis Alberto 7,5(Parolo 6), Radu 6, Immobile 6(Cataldi 6), Correa 6,5. All. Inzaghi 7,5

